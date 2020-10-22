TFF, iki hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

TFF, ikiüst klasman hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

AA
22 Ekim 2020 Perşembe, 12:42
TFF, iki hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakeminin salı günü yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan hakemlerin 14 gün izole edileceği aktarıldı.



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