TFF, iki hakemin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

22 Ekim 2020 Perşembe, 12:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakeminin salı günü yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonuçları pozitif çıkan hakemlerin 14 gün izole edileceği aktarıldı.



