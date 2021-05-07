The Guardian 200’üncü yıldönümü sebebiyle hatalarını açıkladı
İngiliz gazetesi The Guardian, 200'üncü yıldönümünü kutlarken tarihinde yapılan hatalarla ilgili bir eleştiri makalesi yayınladı. Makalede, "Hata yapmak insana özgüdür, ancak yanlış kararlar almak hem kaçınılmaz hem de acı vericidir" denildi.
İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Guardian 200’üncü yıldönümü sebebiyle bir öz eleştirisi makalesi hazırladı. Yayınlanan makalede, gazetenin şu ana kadar yaptığı hatalara yer verildi.
İngiliz yayın kuruluşu, göze çarpan yanlış adımların haber sayfalarından değil, editöryal yazılardan kaynaklandığına işaret etti.
Guardian bu durumu şu şekilde açıkladı:
“Okuyucular, gün içerisinde gelişen büyük meseleler hakkında gazetenin ne düşündüğünü burada öğreniyor. Burada hatalar, ister oy hakkı, reform veya en önemlisi son yıllarda Brexit tartışması ile ilgili olsun, tarihe silinmez bir şekilde iz bırakıyor.”
MUHAKEME HATALARI...
The Guardian, "İşin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, muhakeme hatalarının ortaya çıkması olasıdır" ifadelerine yer vererek tarihinde bazı yapılan hataları örneklendirdi.
Gazete, Titanik'in battığı 1912 yılındaki sayısında habere 9. sayfada küçük bir yer ayrılmasını eleştirdi. Bilimsel yanılgıların ise asbestin erdemlerini teşvik eden 1927 tarihli bir makale ile sonuçlandığını vurguladı.
1870'li yıllardan itibaren 57 yıl boyunca gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan CP Scott'un, 1917 yılında Balfour Deklarasyonu’nu desteklemesini eleştirdi. Guardian, bu deklarasyonu İsrail’in kuruluşunu kolaylaştırdığı şeklinde yorumladı.
Scott’un bu tutumunun ise onu Filistin haklarına karşı kör ettiği belirtilerek, “Söylenebilecek başka bir şey varsa o da şudur; İsrail, bugün Guardian'ın öngördüğü ya da isteyeceği bir ülke değil” denildi.
Gazete ayrıca, CP Scott'un 'kadınlara oy kullanma hakkı tanınmasını savunduğunu' başka bir yandan da buna katkı koyacak gelişmelere karşı çıktığını belirtti.
1982'de gazetenin, "Her İngiliz tepesinde elektrik üretecek bir yel değirmeninin çevresel bir felaket olacağını" düşündüğü ancak bugün bu şekilde belirtilemeyeceği de aktarıldı.
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