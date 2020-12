23 Aralık 2020 Çarşamba, 10:20

The Independent, 2020’nin en iyi dizilerine yer verdiği bir liste yayımladı.

Listenin ilk sırasında Michaela Coel’in başrolünde yer aldığı, yılın en beğenilen dizileri listelerinde ön sıralarda yer alan "I May Destroy You" bulunuyor.

Listede ayrıca, senarist Scott Frank’in yazıp yönettiği, başrolünde Anya Taylor-Joy’un yer aldığı, yılın en çok konuşulan yapımlarından olan "The Queen’s Gambit" ve Star Wars evreninde geçen ilk live-action dizi olan "The Mandalorian" da yer alıyor.

İşte, The Independent'a göre 2020'nin en iyi 20 dizisi:

20. Trying

19. The Rise of the Murdoch Dynasty

18. The Undoing

17. The Good Lord Bird

16. Little Fires Everywhere

15. We Are Who We Are

14. I Hate Suzie

13. Mrs America

12. Ted Lasso

11. Unorthodox

10. Devs

9. The Last Dance

8. The Queen’s Gambit

7. Once Upon a Time in Iraq

6. Quiz

5. Normal People

4. The Mandalorian

3. Industry

2. Dave

1. I May Destroy You