The Independent’a göre 2020’nin en iyi 20 dizisi
The Independent, 2020'nin en iyi dizilerine yer verdiği bir liste yayımladı. 20 dizilik listede "I May Destroy You", "The Queen’s Gambit" ve "The Mandalorian" gibi yapımlar yer aldı.
The Independent, 2020’nin en iyi dizilerine yer verdiği bir liste yayımladı.
Listenin ilk sırasında Michaela Coel’in başrolünde yer aldığı, yılın en beğenilen dizileri listelerinde ön sıralarda yer alan "I May Destroy You" bulunuyor.
Listede ayrıca, senarist Scott Frank’in yazıp yönettiği, başrolünde Anya Taylor-Joy’un yer aldığı, yılın en çok konuşulan yapımlarından olan "The Queen’s Gambit" ve Star Wars evreninde geçen ilk live-action dizi olan "The Mandalorian" da yer alıyor.
İşte, The Independent'a göre 2020'nin en iyi 20 dizisi:
20. Trying
19. The Rise of the Murdoch Dynasty
18. The Undoing
17. The Good Lord Bird
16. Little Fires Everywhere
15. We Are Who We Are
14. I Hate Suzie
13. Mrs America
12. Ted Lasso
11. Unorthodox
10. Devs
9. The Last Dance
8. The Queen’s Gambit
7. Once Upon a Time in Iraq
6. Quiz
5. Normal People
4. The Mandalorian
3. Industry
2. Dave
1. I May Destroy You
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