The Kingsmen grubunun gitaristi Mike Mitchell yaşamını yitirdi
The Kingsmen grubunun gitaristi Mike Mitchell, 77 yaşında yaşamını yitirdi.
The Kingsmen grubunun gitaristi Mike Mitchell, yaşamını yitirdi. Grubun en bilindik şarkısı Louie Louie'daki solosuyla hatırlanan Mitchell, 77 yaşındaydı.
The Kingsmen grubunun üyeleri tarafından yapılan açıklamada, "Mitchell huzur içinde öldü" denilirken, ünlü sanatçının öldüğü günün aynı zamanda doğum günü olduğu bidirildi.
1959'DAN BERİ MÜZİKLE UĞRAŞIYORDU
Portland'da kurulan The Kingsmen grubuyla özdeşleşen Mike Mitchell, 1959'dan beri müzikle uğraşıyordu. Mitchell'in eserleri arasında "I Just Stopped by on My Way Home", "Jolly Green Giant" ve "Wish You Were Here" bulunuyor.
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