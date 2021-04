19 Nisan 2021 Pazartesi, 15:11

The Kingsmen grubunun gitaristi Mike Mitchell, yaşamını yitirdi. Grubun en bilindik şarkısı Louie Louie'daki solosuyla hatırlanan Mitchell, 77 yaşındaydı.

The Kingsmen grubunun üyeleri tarafından yapılan açıklamada, "Mitchell huzur içinde öldü" denilirken, ünlü sanatçının öldüğü günün aynı zamanda doğum günü olduğu bidirildi.

1959'DAN BERİ MÜZİKLE UĞRAŞIYORDU

Portland'da kurulan The Kingsmen grubuyla özdeşleşen Mike Mitchell, 1959'dan beri müzikle uğraşıyordu. Mitchell'in eserleri arasında "I Just Stopped by on My Way Home", "Jolly Green Giant" ve "Wish You Were Here" bulunuyor.