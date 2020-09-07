THY İstihdam Başkanlığı çalışanından ağza alınmayacak küfürler

07 Eylül 2020 Pazartesi, 22:49

Gıda alanında yaptığı araştırmalarla bilinen Musa Özsoy, 'Gıda Dedektif'i isimli blog'unda Torku'ya ait bir ürünü eleştirince THY İstihdam Başkanlığı'nda görevli Sedat Yılmazer isimli şahsın hakaret ve küfürlerine maruz kaldı.

Özsoy, Twitter hesabı üzerinden kendisine yöneltilen küfürleri paylaşarak, Türk Hava Yolları(THY) yönetimine seslendi.

Yılmazer hakkında hukuki işlem başlatıldığını ifade eden, "Ağza alınmayacak hakaretlerle ve iftiralarla Torku’yu ölümüne savunan bir THY çalışanı. Bu kirli ifadelerinin hesabını tek tek soracağız, THY başkalarına da küfreden personelini iyi tanısın. Bu şahısla alakalı hukuki işlem başlattım" dedi.

THY İstihdam Başkanlığı'nda çalışan Yılmazer'in ettiği küfürler şöyle:



