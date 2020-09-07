THY'den "küfür" açıklaması: Böyle bir çalışanımız yok
Gıda Dedektifi olarak bilinen Musa Özsoy, THY İstihdam Başkanlığı'nda çalışan Sedat Yılmazer isimli şahsın kendisine ettiği küfürleri sosyal medyadan yayınlayarak Türk Hava Yolları yönetimine seslendi. THY ise bir açıklamada bulunarak Sedat Yılmazer isimli bir çalışanlarının olmadığını bildirdi.
Gıda alanında yaptığı araştırmalarla bilinen Musa Özsoy, 'Gıda Dedektif'i isimli blogunda Torku'ya ait bir ürünü eleştirince THY İstihdam Başkanlığı'nda görevli olduğunu öne süren Sedat Yılmazer isimli şahsın hakaret ve küfürlerine maruz kaldı.
Özsoy, Twitter hesabı üzerinden kendisine yöneltilen küfürleri paylaşarak, Türk Hava Yolları(THY) yönetimine seslendi.
Yılmazer hakkında hukuki işlem başlatıldığını ifade eden, "Ağza alınmayacak hakaretlerle ve iftiralarla Torku’yu ölümüne savunan bir THY çalışanı. Bu kirli ifadelerinin hesabını tek tek soracağız, THY başkalarına da küfreden personelini iyi tanısın. Bu şahısla alakalı hukuki işlem başlattım" dedi.
THY: BÖYLE BİR ÇALIŞANIMIZ YOK
THY, "Türk Hava Yolları'nda bu isimde bir çalışan yok" diyerek söz konusu iddiaları yalanladı.
THY İstihdam Başkanlığı'nda çalışan Yılmazer'in ettiği küfürler şöyle:
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