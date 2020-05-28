THY'nin ilk çeyrekte zararı yüzde 61.5 arttı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 10:28

Türk Hava Yolları'nın (THY) KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre, hasılatı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3 civarı artışla 15.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Finansman giderleri 859 milyon lira olarak gerçekleşti.

Koronavirüsünün etkisiyle şubat ve mart aylarını oldukça kötü bir performans ile noktalamak zorunda kalan Türk Hava Yolları (THY) 2020 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 23 milyon TL zarar açıkladı.

THY’den son yapılan açıklamada iç hat uçuşlarının 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağı bildirilmişti.

THY artık kabin bagajı alınmayacağını ve iç hatlarda ikram olmayacağını da duyurdu.