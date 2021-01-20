Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: O ödemeler başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz."

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:40
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Sophie Wilmes, video konferansla “Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO İmza Töreni”ne katıldı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz." dedi.


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