Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: O ödemeler başladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz."
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Sophie Wilmes, video konferansla “Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO İmza Töreni”ne katıldı.
Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz." dedi.
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