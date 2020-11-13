Timur Selçuk'un adı Kuşadası'nda yaşayacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan usta sanatçı Timur Selçuk'un adını Kuşadası'nda yaptığı parkta yaşatacak.
Bugün Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden kabul edilen kararla, Kuşadası'nın Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yer alan Karaova Parkı'na geçen günlerde aramızdan ayrılan usta sanatçı Timur Selçuk'un adı verildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, arkasında birçok unutulmaz eser bırakan besteciyi her zaman hatırlayacaklarını söyledi.
Kuşadası'nda 8 bin 300 metrekarelik park önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle açılması planlanıyor.
Parkta; Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik, peyzaj ve inşaat ekiplerinden oluşan ekipleri ortaklaşa çalışma yürütüyor. Başkan Çerçioğlu, Kuşadası'na yeni bir park kazandırıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtip "Bize bıraktığı değerli eserlerle her zaman hatırlayacak olduğumuz usta sanatçımız Timur Selçuk'un adını her zaman yaşatacağız. Yeni parkımız Kuşadası'na ve Aydın'a hayırlı olsun" dedi.
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