Tiyatro Kooperatifi 2019’da kuruldu. Kooperatifte bugün 64 özel tiyatro bulunuyor

27 Mart 2021 Cumartesi, 04:00

Iraz Yöntem'in açıklamaları şöyle:

“Bu yıl, tıpkı geride bıraktığımız yıl olduğu gibi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bizler için buruk bir güne dönüşüyor. Geçen yıl içine sürüklendiğimiz belirsizlik, 365 günden uzun bir zamandır iliklerimize işleyen bir varoluş sorununa dönüştü. Özel tiyatrolar bir yıldır hayatta ve ayakta kalma mücadelesi veriyor! Küresel salgının başlangıcında gördük ki hepimiz evlerimize kapandığımızda ilk sığındığımız şey sanat oldu. Bu süreci atlatabilmek için de sanata ihtiyacımız olacak; eğer sanatçıları ve sanat kurumlarını hayatta tutabilirsek...

Sahnelerimiz teker teker kapanıyor; hâlâ ayakta olanlar kapanma tehlikesinden bir adım uzaktalar ne yazık ki bu alanda çalışan binlerce kişi ekonomik olarak felakete sürükleniyor. Anayasamızın 64. maddesi devletin sanatı ve sanatçıyı korumasını garanti altına alıyor ama ne yazık ki şimdiye kadar yapılan destekler son derece yetersiz."

"SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR"

"Son derece kırılgan bir alan olan sanat yaşantısını 21. yüzyılın çağdaş zeminine oturtabilmemiz için yapısal sorunlarımızın çözülmesi gerekiyor.

Pandemi süreci bu sorunların daha da görünür hale gelmesine vesile oldu; kültürel birikimlerimizi ve mirasımızı geri dönüşü olmayacak şekilde kaybetmemek için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluk almasına; özel sektörün ve tüm bileşenlerin desteğine, dayanışmasına ve farkındalığına ihtiyacımız var. Bu acı gerçeklerin gölgesinde “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” pek de kutlu olamıyor ne yazık ki...”