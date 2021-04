Tiyatro sanatçısı Poyraz Deniz Genç, 'Moira'nın Gece Döngüsü' oyunuyla iki ödül aldı

19 Nisan 2021 Pazartesi, 11:01

Devlet Tiyatrosu sanatçısı Poyraz Deniz Genç, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun geçen sezon sahnelediği "Moira'nın Gece Döngüsü" oyununda başarı ile hayat verdiği Khron karakteri oyuncuya iki ayrı ödül getirdi.

Genç, "Ödül almak güzel bir şey. Yaptığınız iş size haz veriyor seyirciye bu duyguları iletebiliyorsanız doğru yoldasınızdır. Çünkü oynadığınız karakteri canlı ve doğru kılan, samimiyet ve doğallıktır. Sanatçının en büyük isteği nitelikli, özgün, yaratıcı, gerçek bir karakter oluşturma çabasıdır. Bu kolay bir şey değildir. Bir karakter yaratmak iki veya üç ayda olmuyor. Bu karakter üzerinde yedi ay çalıştım. Bu en az süre bana göre. Ama zamanı doğru değerlendirmek ve oyun sonrası prömiyeri yaptık tamamdır diye bir şey yoktur. O karakter üzerinde çalışma her daim devam eder. Şöyle düşünün sizin nasıl bir hayatınız var süregelen işte yarattığınız karakterde öyledir. Siz nasıl bir gün üzgün bir gün mutlu gibi duygu süreçlerinden geçip karakteriniz her gün bir gelişime uğruyorsa oynadığınız karakterde böyledir. Her temsil gelişir ve yaşar. Onu yaşar kılmak ise çalışmaya devam etmek ve yaratıdan vazgeçmemek. Hayal etmeyi bırakmak sahnede ölü bir karakter izletmekten öteye geçmez" dedi.

"KARAKTERLER, İÇİNİZDEKİ BAĞ İLE SEYİRCİYE ULAŞIR"

Genç ayrıca, "İçinizde barındırdığınız karakterlerin dışavurumu içinizle kurduğunuz güçlü bir bağ sonucu seyirciye ulaşır. Bu bağ güçlü, duyguların yaratıcı fikirler ile dansı gibidir. Sıradanlık, aleladelik ve yapmacık olandan uzak olur. Gerçekmiş hissi uyandıran seyir zevki yüksek ve seyirciyi etkileyen karakterler yaratırsınız. İşte en büyük ödül aslında budur benim için" şeklinde konuştu.