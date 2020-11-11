Tiyatrocu Turgay Yıldız'a, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında karar
Çektiği eleştirel politik mizah videoları ile bilinen tiyatrocu Turgay Yıldız'ın Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
Çektiği eleştirel politik mizah videoları ile bilinen tiyatrocu Turgay Yıldız'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
Erdoğan'a hakaret davasında beraat ettiğini duyuran tiyatrocu Turgay Yıldız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Az önce Cumhurbaşkanı’na hakaret davasından beraat ettiğimi öğrendim. Bu vesile ile Ülgen Hukuk Bürosu avukatlarından Celal Ülgen’e, Ziya İlker Göktaş’a ve Toygar Öztürk’e teşekkürlerimi sunuyor, Türk adaletinde hala vicdanlı hakimlerinin var olduğunu söylemek istiyorum. "
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