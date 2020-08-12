Tiyatrocular ‘susuyor’...

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Tiyatro Sanatçısı Cenk Dost Verdi Kadıköy’de düzenlenen Sanat Parkta festivalinde 9 Ağustos’ta “Kapıların Dışında” oyunuyla sahneye çıktıktan sonra “susma eylemi” hakkında konuştu. Sanatçı, “Sürecin bütününe bakıldığında sadece tiyatro değil, bütün sektörlerle ilgili bir vurdumduymazlık, kayıtsızlık hali ve iyi yönetilmeyen bir süreç var. Bu süreç bizim sektörde zaten yok sayma politikasıyla sürüyorken, şimdi ayyuka çıktı. Beş buçuk aydır kimseden ses yok. Meslek örgütleri ısrarla bunlarla ilgili gündem ve dayanışma kampanyaları oluşturmaya çalıştı fakat bu meselenin tek bir tarafı var, o da Kültür Bakanlığı” dedi. Verdi, “Ben mesleğimi yaparak konuşabilirim, mesleğimi yaparak bir şey söyleyebilirim. Bu kadar büyük bir kalabalığa oynamak, bu suskunluğun anlamını biraz daha pekiştiriyor” dedi.

‘DİĞER ÜLKELERDE DEVLET DESTEK OLDU’

“Kapıların Dışında” oyununda rol alan bir diğer sanatçı Pervin Bağdat ise uzun zaman sonra sahnede olmanın yarattığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “En son şubatta oynamıştık ve bir daha sahneye çıkamayacağımı düşünmeye başlamıştım. Ne yapacağız, nasıl olacak paniğini yaşadık. Bu dönemde ekonomik olarak ciddi zorluklar atlattık. Mesleği yapamamanın getirdiği sıkıntı dışında birbirimize destek olmaya çalıştık. Dünyadaki iyi örnekleri gördüğümüzde devlet sanatçılarına destek oldu. Biz bunu yaşayamadığımız için bunları yaşadık.”

Koronavirüs salgını sonrası kapanmak zorunda kalan özel tiyatrolar, bu süreçte devletin ilgili kurumlarına ilettikleri talepler karşılanmadığı için “susma” eylemine başladı. Tiyatrocuların Moda Sahnesi önünde her gün 10.00-22.00 saatleri arasında başlattıkları sessiz protesto, diğer özel tiyatrolara da yayıldı. Sanatçılar, bugün 18.00’de Baba Sahne önünde toplanacak, yarın ise 17.00’de Boa Sahne önünde bir basın açıklaması yapacaklar.

Yapılacak açıklamada, “Bizler için tiyatro bir heves, bir hobi değil, hem madden hem manen yaşam kaynağıdır. Ve hem bizler, hem de toplum için bunun garantörü devlet olmalıdır” denildi. “Susuyoruz” başlığıyla yapılan açıklamada, Kültür Bakanlığı’nın “kısa vadeli ve temelsiz çözümlerle suni bir hava yarattığı” kaydedildi. Bu nedenle tiyatro emekçilerinin asgari yaşam ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği vurgulandı. Alınmayan tedbirleri işaret eden tiyatrocular, “Yeni sezon bizim için şimdiden hayal” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Geçici KDV İndirimi”nin de ilerleyen süreçte hiçbir tiyatrocunun işine yaramayacağını belirten sanatçılar, devletten kalıcı çözümler beklediklerini açıkladı.

KATILIM ÇAĞRISI

Açıklamalarında bir de çağrı yapan özel tiyatro emekçileri, “Bu aşamada başta Oyuncular Sendikası, Kadıköy Tiyatroları Platformu, Tiyatro Kooperatifi, ve Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi gibi meslek örgüt-topluluklarının, ortak hayati sorunları paylaştığımız meslektaşlarımızın ve konservatuvar öğrencilerinin katılımı-desteği bizler için her zamankinden daha kıymetli, sorumluluğu paylaşmak ve üstlenmek noktasında ise zaruridir” diyecekler.