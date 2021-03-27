Tiyatroların bir kısmı kapandı, açık kalanlar ise yaz sezonunda perde açmayı bekliyor

27 Mart 2021 Cumartesi, 04:00

Her yıl nisan-mayıs aylarında verilen Afife Jale, Sadri Alışık, Tiyatro Eleştirmenleri gibi ödüller geçen yıl mart ayında başlayan Covid-19 nedeniyle iptal edilmişken bu yıl da yeni oyun çıkmaması ve jüri üyelerinin de oyunlarını izleyememesi nedeniyle verilemeyecek.

Görüşlerini aldığımız Sadri Alışık Tiyatro Oyuncu Ödülleri Jüri Başkanı Rengin Uz, geçen yıl oyuncular belirlendiği halde Covid kısıtlamaları yüzünden tören yapılamadığı için ödül verilemediğini, çünkü bu ritüelin her yıl canlı gerçekleştirildiğini, bu yıl ise yeni oyun olmadığından ödül verilmesinin düşünülmediğini anlattı.

"BİR DAHA AÇILMAYABİLİR"

Rengin Uz, birçok tiyatronun kapalı olduğunu ve bu tiyatroların bir kısmının bir daha açılamayacak olmasının sektör için büyük kayıp olduğunu da hatırlattı. Tiyatro ustalarından ve Tiyatro Kare’nin kurucusu Nedim Saban ise ödülden çoktan vazgeçmiş, yaklaşan yaz sezonunda perde açıp açamayacaklarının derdine düşmüş durumda.

Her yıl yaz geldiğinde sezon bitti derken bu yıl işler tersine döndü, yaz ve açık hava sahneleri ile birlikte sezon başlayacak ve perde açabilecek miyiz, heyecanı içindeyiz. Ancak saat kısıtlaması bizi çok zorlar. Lokantalara verildiği gibi bize de saat 19.00’a kadar izin verilirse saat 17.00’de perde açmamız, ışık açısından bizi bozar” diye şimdiden endişelerini dile getiriyor. Sahne emekçileri, bu yıl da Dünya Tiyatrolar Günü’ne bekleyiş içinde giriyor.