TJK: Bizde art niyet olmaz
Bir hafta kadar önce “kaybeden yarış sever oluyor” başlığı altında haber yayınlamıştım.
Haberim üzerine Türkiye Jokey Kulübü (TJK) şu bilgilendirmede bulundu: “Bu sektörün çok önemli bir paydaşı olan jokeyler, yarışlarda atın birinci gelmesi halinde yarış ikramiyesinin yüzde 10’u, ikinci olması halinde yüzde 7’si, üçüncü, dördüncü ve beşinci olması halinde ise yüzde 5’i kadar mont (ikramiye) kazanıyorlar. Atın birinci gelmesini engelleyecek bir çaba, jokey ile birlikte tüm at ilgililerinin de (at sahibi, antrenör, seyis) kazanacağı ikramiyeyi düşüreceği varsayımı asla düşünülemez. Hem jokeyler hem de tüm at ilgilileri yarışlardan mümkün olabilecek en fazla kazancı elde etmek ve her şeyden önce de yarışı kazanmak ister. Ayrıca, yarışı kazanmak için maksimum çaba sarf etmediğine kanaat getirilen biniciler için at yarışı yönetmeliğinde hayli ağır cezalar mevcut. 2 canlının bir arada yaptığı tek spor dalı olan at yarışlarında diğer spor dallarında olduğu gibi istenmeyen hatalar, kazalar olabilse de bunda kasıt ve art niyetin olmadığı ortadadır.”
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