TL zirvesinde ne konuşuldu? Mevduat ve kredi faizlerinde yükseliş mi başlıyor?

07 Ağustos 2020 Cuma, 12:20

İstanbul'daki ekonomi zirvesinde dikkat çeken bazı başlıklar öne çıktı. Buna göre, döviz kuru ve faiz, bir miktar düzeltmeden sonra bir dengeye oturacak. Türk Lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesi artacak.Kurda aşırı oynaklık oluşursa Merkez Bankası tedbir alacak.

NTV'den Ahmet Ergen'in, edindiği bilgilere göre Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal salgın döneminde düzenleyici kuruluşlar ve bankaların başarılı bir sınav verdiğini vurguladı.

Hızlı bir kredi genişlemesi yoluyla ekonominin ihtiyaç duyduğu, uygun maliyetli likiditenin sağlandığını söyledi.

Ancak Merkez Bankası Başkanı, gelinilen nokta itibariyle dengelerin korunabilmesi için bazı normalleşme adımlarının atılması gerektiğine dikkat çekti. Salgın döneminde piyasaya verilen likiditenin kademeli olarak geri çekileceğini kaydetti. Bunun da bankaların kısa vadeli fonlama maaliyetlerini yükselteceğini vurguladı.

"AŞIRI OYNAKLIK HALİNDE TEDBİR ALINACAK"

Merkez Bankası Başkanı Uysal, dalgalı kur rejimi uygulamasına dikkat çekerek, bu rejimde herhangi bir kur seviyesi hedeflenmediğini belirtti. Ancak kurlarda aşırı oynaklık oluşması halinde de tedbir alacaklarını söyledi.

Toplantıya katılanların ortak değerlendirmelerinden biri, Merkez Bankası'nın atacağı likidite adımlarının kredi ve mevduat faizlerini artırıcı etkilerinin olacağı yönündeydi.

"TL YATIRIM ARAÇLARININ CAZİBESİ ARTACAK"

Katılımcılar, bankaların Türk Lirası mevduat toplamak için sıkı bir rekabete girişeceğini, böylece Türk Lirası cinsi yatırım araçlarının cazibesinin artacağını ve Türk Lirası yatırımcılarının enflasyona karşı daha iyi korunacağını vurguladı..

Ayrıca, kredilerde bir miktar frene basılacağı ve dövizden Türk Lirası'na geçiş iştahının da artacağı gündeme getirildi.

Katılımcılar döviz kuru ve faizde bir miktar düzeltmeden sonra, çok yakında bir denge sağlanacağını da vurguladı.

BANKACILARIN TALEPLERİ

Toplantıya katılan bankacılar pandemi sürecinde gündeme gelen "Aktif rasyosu" uygulamasının ülke kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemli olduğunu belirtti. Ancak döviz kuru artışının rasyoyu aşağıya çektiğini vurgulayarak bir miktar esneklik tanınması talep edildi.

BDDK Başkanı Akben, bu kapsamda yeniden bir değerlendirme yapıldığını, aktif rasyosunda kısa süre içerisinde bir revizyonunun gündeme geleceğini ifade etti.