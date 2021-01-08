TOKİ ‘kaçak konut’ yapıyor

08 Ocak 2021 Cuma, 09:19

Karabağlar Belediyesi, Uzundere’deki 80 hektarlık alanın tamamının İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne tahsis edilmesi, 42 hektarına TOKİ tarafından konut yapılmaması için mücadele yürütüyor. Bu yönde elde ettikleri hukuksal kazanımların görmezden gelindiğini ve plansız alana konut dikilmeye çalışıldığını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Geleceği düşünerek 42 hektarı da üniversite alanına dahil edin” çağrısı yapıyor.

KARARA RAĞMEN İHALEYE ÇIKTI

Uzundere’deki 80 hektarlık alan geçen yıllarda TOKİ’ye devredildi. Ancak Karabağlar Belediyesi, aralarında AKP’lilerin de olduğu siyasi partiler, sivil toplum kuruşları ve meslek örgütlerinin mücadelesiyle, 38 hektarının üniversiteye ayrılması sağlandı. İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin zamanla yeni fakültelere ihtiyaç duyacağını düşünen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, geri kalan 42 hektarın da üniversiteye verilmesi için İzmir 1. İdare Mahkemesi’ne “yürütmeyi durdurma” davası açtı. Dava dilekçesinde, revizyon imar planı çalışmalarının devam ettiğini, bu planların ulaşım akslarını, yanı başındaki Uzundere Mahallesi’ni olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi. İdare mahkemesi, Karabağlar Belediyesi’ni haklı bularak, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

TOKİ, mahkeme kararını dinlemeyerek 42 hektarlık alanda 809 konut yapımı için 26 Ocak tarihinde ihaleye çıktı. Konut yapılması için ihaleye çıkıldığını gören Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Ortada yeni bir yargı kararı, yeni bir planlama yok. Bir bakıyoruz ihaleye çıkılmış! Karabağlar Belediyesi olarak biz de devlet kurumuyuz. Bundan bizim de haberimizin olması gerekiyor. Burada 500 bin insanın iradesi temsil ediliyor. ‘Millet iradesi’ diyorsak herkesin bu iradeye saygı duyması gerekir. Başından bu yana 80 hektarın tamamının üniversite alanı olması gerektiğini savunuyorum. Bunun için yargıya başvurduk. Yargı konuta açılması girişimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar ortadayken TOKİ yapım ihalesine çıkıyor. Bu nasıl anlayıştır! Biz hukuka, adalete saygı duymazsak kim saygı duyacak! Eğer TOKİ yapım ihalesine geçecekse planlama sürecinin tamamlanması ve uygulama imar planları olması gerekir. Bunların hiçbiri yok. TOKİ’nin derhal ihaleyi durdurması gerekir. Yoksa o konutlar kaçak bina konumuna düşer!”