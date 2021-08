TOKYO 2020 |Simone Biles denge aleti finalinde yarışacak

Kendini mental olarak iyi hissetmediği için takım birçok yarıştan çekilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ABD'li cimnastikçi Simone Biles'den güzel haber geldi.



Tokyo 2020 resmi sosyal medya hesabından, Simone Biles'in yarın yapılacak olan kadınlar denge aleti finalinde yarışacağı açıkladı.

Rio 2016'da 4 altın, 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazanan ABD'li Simone Biles, Tokyo 2020'de kadınlar takım ile bireysel genel tasnif, atlama masası ve asimetrik bar finallerinden de çekilme kararı almıştı.

Tokyo 2020'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:

Simone Biles will compete in tomorrow's women's balance beam final at #Tokyo2020 #UnitedByEmotion | #StrongerTogether