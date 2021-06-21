"Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu" İstanbul'da tanıtılacak

21 Haziran 2021 Pazartesi, 13:29

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimlik Oyunları için hazırlanan "Team Türkiye Koleksiyonu", 23 Haziran Çarşamba günü İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda tanıtılacak.

Geçen yaz düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-08 Ağustos 2021, Paralimpik Oyunlar ise 24 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ardından 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimlik Oyunları için hazırlanan "Team Türkiye Koleksiyonu"nun lansmanı, Modern Olimpik Hareket'in doğum günü olarak kabul edilen Olimpik Gün 23 Haziran'da İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda koreogafisi ve prodüksiyonunu Uğurhan Akdeniz'in yapacağı etkinlikle gerçekleştirilecek. Etkinlikte Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen moda markaları ve tasarımcıları tarafından hazırlanan seyahat, seremoni ve sportif kıyafetler beğeniye sunulacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliğe spor ve moda dünyasından birçok isim katılacak. Bakan Kasapoğlu, Tokyo'ya gidecek sporculara, "Küresel bir rekabet ortamında olsanız da, olimpiyatların bir spor ve gençlik şenliği olduğunu unutmamanız gerekiyor. Sizler, bizim için sadece sportif başarılarınızdan çok daha değerlisiniz. Azimli, çalışkan, disiplinli Türk gençliğinin sembolüsünüz. Tek başınıza bir branşı dünya çapında popüler hale getirebildiğiniz gibi; kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkesi spora teşvik ediyor, saha dışındaki davranışlarınızla değer yaratarak ilham kaynağı oluyorsunuz. Elde edeceğiniz başarıları önemsediğiniz kadar, dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla bir arada olacağınız; barış ve kardeşlik coşkusunu doyasıya yaşayacağınız anların keyfini de sürmenizi dilerim" mesajını verdi.

Hazırlanan seromoni kıyafetleri, özel bir hikaye çerçevesinde estetik ve konforu bir arada sunmak üzere tasarlandı.

Tokyo'da Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular için üretilen ürünler arasında ceket, pantolon, spor pantolon, gömlek, kapüşonlu triko, tişört, spor ayakkabı, ayakkabı ve kumaş maskeler yer alıyor. Seyahat ve seremoni olmak üzere her iki farklı kategoride kullanılacak kıyafetlerin tasarımında ana renkler olarak Türk bayrağının kırmızı ve beyaz renkleri kullanıldı. Bu renklere, ince çizgiler halinde olimpiyatları ev sahipliği yapan Tokyo Olimpiyatları'nın ana rengi olan lacivert eklendi.

SPOR KREASYONUNDA TÜRK HALI VE KİLİM MOTİFLERİNDEN İLHAM ALINDI

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda milli sporcular, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden genç tasarımcı Bünyamin Aydın'ın tasarladığı sportif kıyafetleri giyecek.

Sportif kıyafetler üzerinde yer alan tasarımlarda, Türk kültür mirasının temel yapı taşlarından biri olan Türk halı ve kilim motiflerinden ilham alındı. Tasarım çalışması, Türk halı/kilim desenlerinde tekrar eden motiflerden esinleniyor ve özgünlük, birlik, yaratıcılık ve çeşitlilik kavramlarına vurgu yaparak dört ayrı monogram desenin bir araya getirilmesinden oluşuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geliştirdiği yeni vizyon çerçevesinde büyük bir titizlikle hazırlanan "Tokyo2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nun, ilhamını köklerinden alan güçlü ve modern yaklaşımıyla Türkiye'nin tanıtım ve küresel imajına da olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.



