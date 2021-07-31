Tokyo 2020'de altın madalya kazanan Mete Gazoz, sosyal medyada açıklamalarda bulundu
Tokyo 2020'de okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda okçuluk branşında altın madalya kazanarak ülkeye bu branştaki ilk madalyasını kazandıran Mete Gazoz, mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.
22 yaşındaki sporcu, paylaşımında sözünü tuttuğunun altını çizdi:
"Bugün yıllardır hayalini kurduğum, Rio’da gerçekleşen olimpiyatlardan sonra sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını aldığım, en önemlisi bana inanan sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum.
Ülkemizi kürsünün en üst basamağında temsil etmenin gururunun yanı sıra, Türk sporu için, ülkemizin gençlerini spora teşvik etmek, onlara yol göstermek için çıktığım yolda çok değerli adımlar atmış oldum. Zafere giden bu zorlu yolda bana her zaman destek olan aileme, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan federasyonumuza, başta Göktuğ Ergin olmak üzere tüm antrenörlerimize, bakanlığımıza ve ekibim Possible’a sonsuz kez teşekkür ederim.
'Until It's done' (Bu iş bitene kadar diye yola çıkmıştık, ilk eşiği atladık. Şimdi bu güzel zaferin tadını çıkartma vakti, sonrasında yapacak çok işimiz var."
Paylaşım şu şekilde:
Bugün yıllardır hayalini kurduğum, Rio’da gerçekleşen olimpiyatlardan sonra sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını aldığım, en önemlisi bana inanan sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum. pic.twitter.com/DFGav5m4vw— Mete Gazoz (@metegazoz) July 31, 2021
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