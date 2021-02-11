Tokyo Olimpiyatları başkanı Mori cinsiyetçi ifadelerinin ardından istifa edecek
Tokyo Olimpiyat Oyunları Komite Başkanı Yoshiro Mori’nin, sarf etmiş olduğu cinsiyetçi yorumlar sebebiyle görevinden istifa edeceği belirtildi.
Kyodo News’de yer alan haberde, Yoshiro Mori’nin görevinden ayrılacağı ve yarın komitenin yapacağı olağanüstü toplantı sonrasında istifasını açıklayacağı belirtildi.
Haberde, Mori’nin yerine komite başkanlığına Japonya Futbol Federasyonu’nun eski başkanlarından Saburo Kawabuchi'’nin seçilmesi beklendiği kaydedildi.
Yoshiro Mori, geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte kadınların toplantı ve organizasyonlarda rekabetçi duyguları gereği çok konuştuğunu söylemiş, gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini ancak sarf etmiş olduğu sözlerden dolayı özür dilediğini ifade etmişti. Bu hafta başında ise olimpiyatlarda görev alacak gönüllülerden 400 kişi Mori’yi protesto etmek için istifa ettiğini açıklamış, Mori’nin aleyhine imza kampanyası düzenlendiği belirtilmişti.
Kyodo News’in yapmış olduğu ankette ise ankete katılanların yüzde 59.9’u Yoshiro Mori’nin komite başkanlığı için uygun olmadığını söyledi.
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