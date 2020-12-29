Toplu iş sözleşmesini zeybek oynayarak kutladılar

29 Aralık 2020 Salı, 11:46

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Disk- Genel İş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalanan ve işçiler tarafından sevinçle karşılanan sözleşmeye göre, en düşük maaş alan personele % 32,5 zam yapılırken, tüm personellere ortalama % 24,5 oranında zam yapılmış oldu.

DİSK Genel İş Sendika Başkanı Uzay Kocabaş imza töreninde yaptığı konuşmada Başkan Gümüş’e teşekkür ederek, “Yaklaşık 2 ay süren görüşmeler sonucunda bugün sözleşmemizi imzalıyoruz. Bu süreçte her zaman emek ve emekçiden yana olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiği günden beri her zaman işçinin, emekçinin yanında oldu. Toplu iş sözleşmemiz hepimize hayırlı olsun.” dedi.

"EMEK EN YÜCE DEĞERDİR"

Toplu İş Sözleşmesinin Menteşe Belediyesi’ne ve işçilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak en uzak mahallemizden, en yakın mahallemize kadar hizmet götürüyoruz. Çünkü bizim amacımız vatandaşlarımıza en kaliteli en verimli hizmeti verebilmek. Bunu da sizlerin özverili çalışmaları ile yapıyoruz. Bugün hepiniz Menteşe Belediyesi’nin kendi personel şirketinin personellerisiniz. Emeğin en yüce değer olduğunu bilen bir başkan olarak, bugün bu noktaya çalışarak gelen bir başkan olarak sizleri en iyi anlayanlardanım. Toplu iş sözleşmesinin sizler için en iyi şekilde sonuçlanması için görüşmelerimizi yaptık. ?Bugün imzalayacağımız sözleşme 01.07.2020 ile 31.12.2022 yılları arası 2,5 yıllık olarak 576 personelimizi kapsamaktadır. Sözleşme kapsamında 2020 yılı için 17 yevmiye, 2021 yılı için her ay ilave 24 yevmiye verilecek. Aranızda aynı işi yapıp da farklı maaş alan arkadaşlarımız vardı. Bu sözleşme ile eşit işe eşit maaş, aynı işi yapanların aynı maaş alması için çalıştık. Bugün imzalayacağımız sözleşme ile personeller arasındaki maaş makasını en düşük maaş alanlara %32,5 zam yaparak daralttık. Bunun yanında tüm personellerimize her ay maaşıyla birlikte 215 Türk Lirası sosyal yardım desteği verilecek. Temizlik işlerinde çalışan personellerimize ayrıca her ay 100’er Türk Lirası temizlik hizmeti yardımı yapılacak. Ayrıca engelli personellerimize her yıl Mayıs ayında 500 Türk Lirası ilave ödeme yapılacak. Tüm işçilerimize 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle Nisan Ayında 200 Türk Lirası ilave ödeme yapılacak.” dedi.

İŞÇİLERDEN ZEYBEKLİ KUTLAMA

Emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle, her zaman emekçinin haklarını gözeterek en yüksek maaşı almaları konusunda özenle çalıştıklarını belirten Başkan Gümüş, “Hizmetlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, aynı özen ve azimle çalışmaya devam edeceğinize inanıyorum. Yaşam hakkınızı en iyi şekilde yaşayabilmeniz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Toplu İş Sözleşmemiz belediyemize, sizlere ve ailelerinize hayırlı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.” dedi. ?Toplu iş sözleşmesi sonrası Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Başkan Yardımcıları, DİSK Genel- İş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş ile birlikte işçiler toplu iş sözleşmesini zeybek oynayarak kutladılar.