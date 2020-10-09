Uzman anlattı: Toplu taşıma düşünülenden daha mı güvenli?

09 Ekim 2020 Cuma, 11:51

Sky News'ün haberine göre Fransa'da yapılan bir araştırma da mayıs başından eylül sonuna kadar ülkede tespit edilen 2 bin 830 koronavirüs kümelenmesinin yalnızca yüzde 1,2'sinin toplu taşımadan kaynaklandığını ortaya koydu. Üçte ikisinin sebebiyse iş yerleri, okul, üniversite, sağlık kuruluşları ve etkinlikler olarak belirtildi.

Dünyanın en fazla insan yoğunluğuna sahip yerlerinden Hong Kong, toplu taşımaya bağımlılığıyla biliniyor. 100 bin kişi üzerinden hesaplanan koronavirüs bulaşma oranı ABD'de 2 bin 198, İspanya'daysa bin 602 olarak bildirilirken bu oranın Hong Kong'da yalnızca 68'de kalması, pek çok uzmana göre maske kullanımının başarısını gösteriyor.

Dr. Tang'se Uzak Doğu'daki bu olgunun toplu taşıma kısmının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

Asya'da toplu taşımada çok tedbirli olma kültürü eskiden beri var, o yüzden Singapur ve Hong Kong'dakiler virüsten haberdar olur olmaz maske kullanımına geçti.

Japonya'daysa metroda konuşmaya izin verilmiyor. Dünyanın en kalabalıklarından birisi Tokyo Metrosu olmasına rağmen maske taktıkları için güvende kalabildiler.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Genel Sekreteri Muhammed Mezgani de şunları kaydetti:

Pandeminin başında toplu taşıma damgalandı ve böylece tren istasyonları, trenler ve otobüsler erkenden dezenfekte edildi ve neredeyse her ülkede yüz maskesi zorunlu hale getirildi.

Ulaşım sistemlerinde havalandırma daha iyi hale getirilince, ortamlar diğer küçük alanlardan çok daha güvenli oldu.

Covid-19'un genellikle konuşma, öksürme, hapşırma ve nefes vermeyle yayılan damlacıklarla geçmesi ve havada asılı kalan minik parçacıkların da hasta edebilmek için çoğunlukla daha fazla zamana ihtiyaç duyması, seyahat süresinin kısalığı düşünüldüğünde maskeyle yapılan, çok da kalabalık olmayan ve iyi havalandırmaya sahip toplu taşıma araçlarını güvenli kılıyor.

Ancak uzmanlar yine de tedbirli olunmasını ve temasa dikkat edilmesini salık veriyor.

Kaynak: Independent Türkçe