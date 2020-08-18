Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun ilk durağı Karşıyaka

18 Ağustos 2020 Salı, 14:15

Ziyarete Büyükşehir Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç, Başkan Vekili Sıla İlgi Akkaş ve komisyon üyeleri İzel Zenginobuz Derinsu, Birgül Sural Üner, Gamze Gül Çamur ve Sultan İpekli ile beraber; Karşıyaka Belediye Meclisi Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Şevket Balla, komisyon üyeleri Emine Çağatay, Belma İnam, Sevim Kirpiksiz ve Birgül Çağrı katıldı.

Büyükşehir Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyesi Birgül Sural Üner, “Karşıyaka’dan başlayarak İzmir’in tüm ilçelerini ziyaret edeceğiz. Ziyaretlerimize Karşıyaka’dan başladığımız için çok mutluyum. Tüm ilçeleri ziyaret ettikten sonra Kadın Çalıştayı yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca Karşıyaka ile ortaklaşa çalışacağımız farklı projelerimiz de olacak” ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Belediye Meclisi Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Şevket Balla bu konuda hayata geçirecekleri çalışmalar ile ilgili 2 yıllık eylem planı hazırladıklarını vurguladı. Balla, “Biz geçtiğimiz yıl Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı Anlaşması imzaladık. Bu anlaşma doğrultusunda kendi yol haritamızı belirledik ve kendimize 2 yıllık çalışma planı yaptık. Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı olarak Kadın ve Aile Müdürlüğü kurulması için gerekli adımları attık ve kuruldu. Şimdi de Büyükşehir Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Biz de Karşıyaka’da bir Kadın Çalıştayı yapmayı planlıyoruz. Kadınlar için, kadınların toplum yaşamında eşit şartlarda var olması için projeler üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantının ardından Karşıyaka ve Büyükşehir Komisyon üyeleri; Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nı, Latife Hanım Köşkü’nü, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nı ziyaret ettiler.