Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Engelsizmir karikatür yarışmaları başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi biri uluslararası diğeri ulusal çapta olmak üzere iki karikatür yarışması düzenliyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’nın son başvuru tarihi 1 Şubat, Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması’nın son başvuru tarihi ise 5 Mart olarak açıklandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi biri cinsiyet eşitliği diğeri ise önyargı ve empati temalı iki karikatür yarışmasının duyurusunu yaptı. Her iki yarışma da isteyen herkesin katılımına açık.
Karikatüristler serbest teknikte verdikleri eserlerle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’na başvurabilecek. Eserlerin 1 Şubat’a kadar [email protected] adresine gönderilmesi isteniyor.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’nda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye ise 5 bin lira verilecek. Yarışma kapsamında 2 biner liralık üç mansiyon ödülü dağıtılacak.
ENGELSİZMİR KARİKATÜR YARIŞMASI
Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 27-29 Mayıs tarihlerinden düzenlenecek "4. Uluslararası Engelsizmir Kongresi" kapsamında karikatür yarışması açıldı. Ulusal çaptaki yarışmanın konusu "önyargı ve empati" olarak belirlendi.
Yarışmaya en fazla 5 karikatür ile katılınabilecek. Yarışmaya katılan eserlerin başka yarışmalarda ödül almamış olması gerekiyor. Karikatüristlerden çalışmalarını 5 Mart’a kadar [email protected] adresine göndermeleri isteniyor.
Engelsİzmir Ulusal Karikatür Yarışması’nda birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira verilecek. Biner liralık üç mansiyon ödülü ve 13-17 yaş arası için iki karikatüriste 750’şer liralık Genç Ödülü dağıtılacak.
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