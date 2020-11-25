Toprak bu kez de KKTC’den ödül aldı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Antalya’nın toprağını Amerika, Almanya, İspanya ve şimdi de Kuzey Kıbrıs’ta gösterdi, bir ödül daha aldı. Toprak filminin makaraları kolunun altında, sadece bu ülkeleri değil dünyayı dolaşıyor Sevgi Hirschhäuser.

Antalya’dan sinema dünyasına giren Toprak’ın hem senaristi hem yönetmeni Sevgi Hirschhäuser, 57. Antalya Film Festivali’nin ilk 10 seçkisi arasına giremeyişine çok alınmıştı ama arkasından katıldığı bütün festivallerden mutlaka bir ödülle dönünce bu ödüllerin kiminin maddi, kiminin manevi değeri de büyük olduğu için artık sadece önüne bakıyor.

Şimdiye kadar en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi görüntü yönetmenliği gibi birçok kategoride ödül kazanan Toprak, son olarak Lefkoşe’de 15’incisi düzenlenen Kıbrıs Uluslararası Film Festivali’nden “En İyi Yönetmen Altın Afrodit Ödülü”yle dönüyor. Sevgi Hirschhäuser, en iyi yönetmen ödülünü alan genç bir kadın sinemacı olarak ciddi bir gelecek vaat ediyor.