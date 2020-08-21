‘Toprak’ kabardı!

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

29. Woods Hole Film Festivali ve 10. Oceanside Uluslararası Film Festivallerinde, ünlü Türk dizi ve sinema oyuncusu Numan Çakır’ın Toprak filmi bir gecede, iki kez üst üste “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştü. Film ayrıca 12 ödül aldı.

Filmin ekibi hep birlikte ilklere imza attı. Bedri Baykam’ın, 2001 yılında “KEMİK” adlı romanında bahsettiği ve yön göstericilik yaptığı “Panter kaleci Numan”, 2011 (Kaledeki yalnızlık-dram) filminde oynarken olduğu gibi yalnız değildi belki.

Muhtemelen, Vefa Sporda futbol oynarken karşılaştığı ve “ Güzel adamsın. Fiziğin iyi, konuşman düzgün. Bir hikâyeyi, çok iyi anlatıyorsun. Sen, oyuncu olacaksın” diyen, rahmetli Kemal Sunal’ın öngörüsü kadar kalabalıktır, belki de. Bu toprakların verginliği, geçmişteki Ahilik geleneğindeki el verme gibi. Ustanın çırağı bulması. Ona doğru pusulayı göstermesi. TOPRAK, içinde buram buram ANADOLU kokan toprak!

Her havalandırmada yeni, güzel, bilgeler yaratan toprak. Bereketli toprak. Bu toprak, sanatın 7. kolu olan sinemanın sık sık konusu oldu. Fikret Otyam (1926-2015) bu toprağın yarattığı sanatçılardan. Bedri Baykam gibi o da ressam, gazeteci, cumhuriyet yazarı. O, toprağın yeni gözü oldu. Üç göz vardı aslında...

Birincisi; Doğu Anadolu kadınının gözü, ikincisi eşek sıpası gözü ve üçüncüsü ceylan gözü... O göz, daha genç bir ozanken, bu toprağın yağmur yemiş ıslak kokusu olan Âşık Mahzuni Şerif (1940-2002) de gördü, sinemayı da gördü Fikret Otyam.

Türk Sinema tarihinde ilk TOPRAK filminin senaryosunu yazarak (1952) sinema tarihimizdeki süreci de bizlere açıkça sundu. Yönetmenliğini abisi (aynı zamanda eğitimci, müzisyen ve orkestra şefi) Nedim Vasıf Otyam’ın (1919- 2008) yaptığı ve toprak ağalığını anlatan ilk filmdi Toprak. Sonrası adım adım geldi.

- Bir Avuç Toprak (1957 Osman Seden-Ayhan Işık, Talat Artemel, Pervin Par),

- Toprak Parası (1970 Metin Yılmazbaş- Murat Soydan, Aliye Rona, Erol Taş, Jeyan Mahfi Tözüm, Kadir Savun, Sümer Tilmaç),

- Toprak Ana (1973 Memduh ÜnFatma Girik, Emel Özden, Suphi Tekiner, Tamer Yiğit, Talat Özbak),

- Kızgın Toprak (1973 Feyzi TunaFatma Girik, Tahsin Koray, Hikmet Taşdemir),

- Toprağın Teri (1981 Natuk BaytanFikret Hakan Bulut Aras Güngör Bayrak, Erol Taş, Nubar Terziyan-İngilizce versiyonu birçok ülkeye satılmış),

- Toprağın çocukları (2012 Ali Adnan Özgür-Erkan Can,Ufuk Bayraktar, Türkü Turan. Köy Enstitülerinin kapatılmasına değinen),

- Toprağa Uzanan Eller (2013 Ömer Can-Şerif Sezer, Nail Kırmızıgül). Dedik ya bu topraklar bereketlidir. Tuvalde ister Bedri Baykam, ister Fikret Otyam olsun. Onlar toprağın kışkırttığı sanatçılarımız.

Tuvale sığamadılar. Toprağın ürettiği, alın teriyle toprağı ıslatan, toprağı tava getiren halka dokundular. Yani aydın oldular... Yoluna ulaşmak isteyenler, bir ele muhakkak dokunur. Çünkü, her karışı emekle, gözyaşıyla, yürekle kazanılmış, alın teriyle yoğrulmuş toprak ananın, ulaşmak isteyene kucağı açıktır. Çünkü o, bu ülkenin nadide bir örtüsüdür. Hazır 30 Ağustos’a az kala, dinlemeli mi? Âşık Mahzuni’den, “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm”. Tabii ki dinlemeli. Toprağın bereketinde.