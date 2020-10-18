Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Superpole yarışında da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağında bugünkü Superpole yarışını da birinci tamamladı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağında bugünkü Superpole yarışını da birinci tamamladı.
PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 182 metre uzunluğundaki Estoril Pisti'nde bugün ikinci yarış öncesi Superpole yarışına çıktı.
Şampiyonadaki son etaba ev sahipliği yapan Portekiz'de, Toprak Razgatlıoğlu, baştan sona lider götürdüğü Superpole yarışını birinci sırada bitirdi. Garrett Gerloff ikinci, Michael Van Der Mark üçüncü sırada yarışı tamamladı.
Dün koşulan Dünya Superbike Şampiyonası Superpole yarışında 1.36.154'lük derecesiyle en hızlı tura imza atan milli sporcu, şampiyonada kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etmiş, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağının ilk yarışında 1. olarak podyuma çıkmıştı.
Toprak, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Pilotlar zorluyor, tekrar podyumda olduğum için mutluyum." dedi.
Puanını 212'e yükselten milli sporcu, son yarış öncesi pilotlar klasmanında 4. sıraya yükselmeyi başardı. Pilotlar klasmanında 5. sırada bulunan Michael Van Der Mark'ın ise 210 puanı bulunuyor.
Dünkü yarış sonrası ise Kawasaki'nin Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, üst üste 6. şampiyonluğunu elde etmişti.
Estoril Pisti'ndeki ikinci yarış bugün TSİ 17.15'te koşulacak.
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