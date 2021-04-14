Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 09:21

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, bugün gece saatlerinde rahatsızlandı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.

6 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

6 Mart'ta Uygur ailesinin yaşadığı apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.