Torbalı Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
İzmir'de, solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, bugün gece saatlerinde rahatsızlandı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.
6 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
6 Mart'ta Uygur ailesinin yaşadığı apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.
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