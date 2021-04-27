Torbalı'da belediye başkanlığı seçimi! İlk tur sonucu netleşti

27 Nisan 2021 Salı, 15:28

CHP Belediye Başkanı İsmail Uygur’un vefat etmesinin ardından yeni belediye başkanının belirlenmesi için seçim yapıldı. CHP’nin 18, AKP’nin 10, MHP’nin 2, DEVA Partisi’nin 1 meclis üyesinin bulunduğu Torbalı Belediye Meclisi’nde yeni belediye başkanı gizli oylamayla seçiliyor.

Seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı olacak.

CHP'DE KRİTİK TOPLANTI

Grup toplantısı öncesinde Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi’nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Milletvekilleri mini bir toplantı yaptı. Ardından grup toplantısına geçildi. Grup toplantısı 14.00 itibariyle sona ererken CHP adına başkanlık için yarışacak isim Mithat Tekin oldu.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI

İz Gazete'den Gizem Taban'ın haberine göre, Cumhur İttifakı da seçimin yapılacağı salona geldi. Meclis toplantısında Cumhur İttifakı adayını Özgür Erman Çağlar olarak açıkladı.

AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Özgür Hızal salondaki yerlerini aldı.

OY VERME İŞLEMİ

Meclis üyeleri salonda yer alan paravanın ardında oy vereceği adayın ismini yazacak, ardından salondaki şeffaf sandığa oyunu atacak. Her meclis üyesinin oy kullanmasının ardından katip üyeler paravanı kontrol edecek.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Vekili CHP’li Özkan Yıldız, “Torbalı’da üçüncü dönem belediye başkanlığını yürüten kıymetli başkanımız Sayın İsmail Uygur’u kaybetmenin acısını yüreğimizde yaşıyoruz. İsmail Uygur başkanımıza Allahtan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Bugünkü meclis sadece olağanüstü bir meclis olduğu için tek gündemli” sözlerini kullandı.

ADAYLAR

Meclis Başkan Vekili Yıldız, daha sonra sözü grup başkan vekillerine verdi. CHP Grup Başkan Vekili Yıldırım Baytekin, “Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız İsmail Uygur’a Allahtan rahmet diliyorum. Gönül isterdi ki bugün daha önceki meclis toplantılarında olduğu gibi farklı nedenlerle toplanalım. Geldiğimiz noktada torbalı başkanını kaybetti ve bunun için toplandık. Millet İttifak’ı olarak bizim başkan adayımız Mithat Tekin’dir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

AKP Grup Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar ise, “Bugün bu salonda maalesef ki başkanımızın ani sebebi ile olağanüstü toplanarak ilçemizin yeni başkanını seçmek için bir araya geldik. Ben burada doğmuş, büyümüş bir kardeşiniz olarak sadece 31 meclis üyemizi temsil etmek için adaylığımı açıklıyorum. Torbalı’ya en iyi hizmeti kim edecekse onun kazanmasını istiyorum. Hayırlı olsun” dedi.

CHP FİRE VERDİ

İlk turu sonuçlanan oylamada Mithat Tekin 16, Özgür Erman Çağlar 15 oy aldı. İlk turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci oylamaya geçildi.

‘ARA VERME’ TARTIŞMASI

CHP ilk tur sonucunun açıklanmasının ardından toplantıya ara verilmesini talep etti ancak AKP yasaya uygun olmadığını belirterek ara verilmesine itiraz etti. CHP’liler pandemi dolayısıyla salonun havalandırılması için ara verilmesi gerektiğini ifade etti. Meclis üyeleri arasında ‘ara verme’ tartışması çıktı. Ardından ara verilmemesine karar verildi.

Torbalı Belediye Meclisi'nde CHP'nin 18, AKP'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyor.