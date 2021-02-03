Torbalı'da tarım arazileri göle döndü
Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezilerinden İzmir'in Torbalı ilçesinde önceki gün yaşanan sel nedeniyle tarım alanları su altında kaldı.
İzmir'de önceki gün yaşanan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklar göle döndü. 24 saatte metrekareye 126 kilogram yağış düştü.
Kuvvetli sağanak ve debisi artan derelerin taşması nedeniyle Torbalı ilçesindeki tarım arazileri sular altında kaldı.
KIŞ SEBZESİNİN MERKEZİ
Torbalı, Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezilerinden. İlçe, karnabahar, brokoli, ıspanak, enginar, kereviz ve pırasa üretiminde ilk sıralarda bulunuyor.
Su basan tarım alanlarında ne kadar hasar olduğu henüz belirlenemezken, tespit için çalışmalar sürüyor.
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