Torbalı'da tarım arazileri göle döndü

03 Şubat 2021 Çarşamba, 14:03

İzmir'de önceki gün yaşanan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent genelinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ana cadde ve sokaklar göle döndü. 24 saatte metrekareye 126 kilogram yağış düştü.

Kuvvetli sağanak ve debisi artan derelerin taşması nedeniyle Torbalı ilçesindeki tarım arazileri sular altında kaldı.

KIŞ SEBZESİNİN MERKEZİ

Torbalı, Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezilerinden. İlçe, karnabahar, brokoli, ıspanak, enginar, kereviz ve pırasa üretiminde ilk sıralarda bulunuyor.

Su basan tarım alanlarında ne kadar hasar olduğu henüz belirlenemezken, tespit için çalışmalar sürüyor.