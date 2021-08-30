Trabzon'a şehit ateşi düştü

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:10

Sınır ötesinde Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 10 Ağustos'ta terör saldırısı sonucunda ağır yaralandı. İlk müdahalesi sınır ötesinde yapılan Uzman Çavuş Şebelek, getirildiği Türkiye'de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alındı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Şebelek, bugün akşam saatlerinde, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehidin acı haberi memleketi Trabzon'un Arsin ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarına ulaştı. Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek, 31 Ağustos günü Arsin ilçesinde düzenlenecek törenle aile kabristanlığında toprağa verilecek.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit İsmail Şebelek için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Şehit Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, yayımladığı mesajında "Silah arkadaşımız 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

TRABZON VALİLİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şehit İsmail Şebelek için Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Kuzey Irak'ta 10 Ağustos 2021'de bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada yaralanan ve GATA'da tedavi altına alınan Uzman Çavuş’umuz İsmail Şebelek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadete erişmiştir. Şehidimizin naaşı 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü öğleden sonra (13:00-14:00 gibi) Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından defnedilmek üzere Trabzona uğurlanacak ve Trabzon Havalimanında karşılanacaktır. Şehidimiz, 31 Ağustos 2021 Salı günü öğle namazı sonrası memleketi olan Arsin ilçemizde merkez Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aynı ilçemize bağlı Fındıklı Mahallesindeki aile kabristanlığında topağa verilecektir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere, silahlı kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Trabzon Valiliği."