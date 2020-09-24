Trabzonspor, Diabate'ye kavuştu

24 Eylül 2020 Perşembe, 17:27

Trabzonspor'un Premier Lig ekibi Leicester City'den kadrosuna kattığı Fousseni Diabate İstanbul'a geldi. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Diabate sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Bu arada, Trabzonspor, milli kalecisi Uğurcan Çakır'a gelen 12 milyon Euro'luk telifi reddetti. Genç kaleci için İstanbul'a gelen Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'in yetkililerinin teklifini yeterli bulmayan ve pazarlık dahi yapmayan bordo mavili yönetimin 18-20 milyon Euro seviyelerini alt taban belirlediği ve o seviyelere yakın bir teklif üzerinden pazarlık yapılabileceği öğrenildi. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan'ı İspanya LaLiga kulübü Sevilla'nın da gündemine aldığı ancak istenilen bonservis bedelini yüksek bulduğu kaydedildi.

Diğer taraftan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına da devam ediyor. Ekonomik nedenlerden dolayı zorluk yaşan bordo mavililer eldeki olanakları kullanarak en iyi transferi yapma politikasıyla hareket ederken, stoper, orta saha kanat oyuncusu ve bir ofansif orta saha için arayışlarını sürdürüyor. Gönderilecek oyuncularla yolların ayrılmasından sonra takıma takviye yapacak bordo mavililerde kısa sürede ayrılması beklenen isim ise Guilherme. Brezilyalı oyuncunun ayrılması durumunda açılacak bütçeyle yeni transferlere resmi imza attırılacak.

