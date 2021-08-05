Trabzonspor – Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç ligi takımlarından Molde’yi konuk ediyor.
Yeni sezondaki ilk resmi maçında Trabzonspor, sahasında Molde’yi ağırlıyor. TSİ 20.30’da başlayacak maçı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Harm Osmers yönetecek ve karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Eşleşmenin ikinci maçı 12 Ağustos Perşembe günü Norveç’in Molde kentinden oynanacak. Trabzonspor bu turu geçmesi halinde Roma ile karşı karşıya gelecek.
“TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK OLMAK BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"
Abdullah Avcı, Koita’nın bugünkü karşılaşmada forma giyemeyeceğini söylerken maçın sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi, “Dün antrenmanımızı stadyumda yaptık. Seyirci olmadan bile bu statta olmak çok önemli. Şu anda onların desteğini şimdiden hissediyoruz.
Bizim fizik olarak da eksiğimizi, hızımızı onlar tamamlayacaklar. Onların bize gösterdikleri sabır son derece önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar. Taraftarın karşısına çıkacak olmak bizi heyecanlandırıyor.”
Muhtemel 11’ler
Trabzonspor: Uğurcan, Trondsen, Hugo, Edgar, Perez, Berat, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Yunus, Gervinho
Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Björnbak, Haugen, Aursnes, Hussain, Fofana, Eikrem, Grodem, Sigurdarson
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