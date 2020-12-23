Trabzonspor, Avcı ile rotayı zirveye çevirdi
Kötü bir başlangıç yaptığı 2020-21 sezonunda dibi gören ancak teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesiyle Süper Lig’de çıktığı son 6 lig maçını da kaybetmeyip, söz konusu periyotta 14 puan toplayan Trabzonspor, son iki haftada aldığı galibiyetlerle zirveye doğru yükselişe geçti.
Süper Lig’e Eddie Newton yönetiminde başlayan ve 7 maçta 5 puan toplayarak küme düşme potasına giren Trabzonspor, Newton ile yolların ayrılmasının ardından yükselişe geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından mağlubiyet yüzü görmeyen, 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 14 puan toplayan bordo mavililer, rotasını zirveye çevirdi.
AVCI SONRASI LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Rakipleriyle puan farkını hızla eriten ve ligin dibinden üst sıralara doğru yükselişe geçen Trabzonspor, kalesini gole kapatma noktasında da Avcı döneminde ligin en iyi performansını sergiledi. Avcı bordo mavili takımda göreve başladıktan sonra oynanan maçlarda 6 müsabakada kalesinde gördüğü 2 golle en az gol yiyen takım Trabzonspor oldu. Bordo mavililer, Avcı öncesi oynadığı 8 maçta ise kalesinde toplamda 15 gol görmüştü.
YEREL GAZETELERDEN ZİRVE YORUMU VE HUGO’YA ÖVGÜ
Yerel gazeteler, Trabzonspor’un deplasmanda 1-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından takımın zirveye yöneldiğine dikkat çekerken, galibiyet golünü atan Vitor Hugo’dan da övgüyle bahsetti.
Karadeniz gazetesi, “Ronaldo musun be mübarek”, “Fırtına, Hatay’da Vitor Hugo imzalı bir destan daha yazarken, sambacı gol öncesi sanki asansörle çıkar gibi topa yükseldi, kafayı çaktı, ağların tozunu aldı”, Taka gazetesi, “Altın kafa Hugo”, “Adana Demirspor maçında 2 golle maçı uzatmaya taşıdı, Rizespor’a karşı muhteşem bir savunma yaptı, Hatay’da Süpermen gibi adeta uçtu ve golünü attı”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Avcı’nın son kurbanı”, “Hatay engelini de aşan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kazanmaya devam ediyor", Günebakış gazetesi, “Trabzon zirveye yöneldi” ifadelerine yer verdi.
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