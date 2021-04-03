Trabzonspor Başkanı Ağaolu: Türkiye Kupası değersizleştirildi

03 Nisan 2021 Cumartesi, 00:56

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports'un 'beIN United' adlı programında Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı.

Ağaoğlu, ''Aradan 3 sene geçti ama nereden geldiğimiz ve geldiğimiz gün koşulların neler olduğu maalesef unutuldu. Bu Türk futbolunun sıkıntısı'' dedi.

Bordo - mavili takımın son 2 sezonda kazandığı Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın küçümsendiğinin altını çizen Ağaoğlu, ''Ülkede futbol çok farklı. Trabzonspor kalibresinde bir takımsanız sizden beklenen tek şey şampiyonluk. Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı aldık. Bu kupalara teneke muamelesi yapıldı. Bırakın kupayı, 4 sene önce müzesindeki kupalara haciz gelen bir kulüptü Trabzonspor'' şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un gelirinin diğer büyüklerin 4'te 1'i olduğunu kaydeden Ağaoğlu, ''Kulübün kapısından içine girer girmez yapılacak ödeme 85 milyondu. Biz 8 Nisan'da göreve geldik, haziran sonuna kadar, neresinden bakarsanız bakın 300 milyona yakın bir ödeme yükü ile karşı karşıyaydık. Trabzonspor’un geliri 100 ise, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin geliri 400. Beşiktaş’ın biraz daha düşük. Borçlara bakarsanız o da bu şekilde'' dedi.

Ağaoğlu, takımın vadelenmiş olanlar dışında bir borcunun kalmadığını da vurguladı:

''Bugün itibariyle kimseye bir kuruş borcumuz yok. Vadelendirilmiş borçlar var. Oyuncuların maaşları ay tamamlanmadan yatar, primleri ikinci maçın sonrasına kalmaz. Çoğu zaman da ertesi günü yatar. İdari personelin maaşları da aynı şekilde.''

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kadar maaş ödeme bütçeleri olmadığını kaydeden Trabzonspor Başkanı, ''Ekuban’ı aldığımız zaman 300 bin Euro para ödüyorduk, 2. sene 1 milyon Euro’ya bonservisini aldık. Bugün bonservisi farklı rakamlarla telaffuz ediliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın oyunculara ödediğini bizim ödeme şansımız yok. Ödenmiyor da zaten.

Trabzonspor şu 860 milyon TL borcunu çok rahatlıkla öder ama nasıl öder? Şu anda yürürlükte olan finansal politikasından ödün vermediği takdirde. Pandemide neresinden bakarsak bakalım Trabzonspor’un kaybı %40 civarında'' diye konuştu.

UĞURCAN MESELESİ

Sergilediği performansla pek çok takımın transfer radarına giren Uğurcan Çakır ile ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, geçen sezon 2 teklif aldıkları belirtti ve şöyle devam etti:

''Uğurcan ile alakalı geçen sene yapılan birkaç teklif var. Pandemi olmasaydı Sörloth 20 değil, 30-35 milyon Euro’ya giderdi. Her iki teklifi Uğurcan ile değerlendirdik, o da gitmek istemedi. Benim değerim bu değil dedi. Bu teklifler beklentimizin altındaydı. Şu anda konuşulan rakamlar düşüncelerimizle örtüşüyor.''

Ağaoğlu, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı da değerlendirdi:

''Trabzonspor için ödenebilir bir yapılandırmaydı fakat Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş işin içinden çıkamıyordu. Bu nedenle yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duyuldu. Burada önemli olan, mali disiplini sağlamak.''