"Trabzonspor ligin en kötü oynayan 3 takımından biri"

12 Aralık 2020 Cumartesi, 17:45

Kayserispor'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Bordo-Mavili kulübün divan kurulu üyeleri ve üyelerini kızdırdı. İki haftadır galibiyet alamayan Bordo-Mavili ekipte fatura "Trabzonspor'un kadrosu mükemmel" diyen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'na kesildi.

Kayserispor maçını, "yaratıcı oyuncu noksanlığı"na bağlayan camianın önde gelenleri şu yorumlarda bulundu.

Hasan Al (Yorumcu, kulüp üyesi): Ankaragücü ve Denizli'den sonra ligin en kötü oynayan takımıTrabzonspor.

Sayın Ağaoğlu futboldan anlamıyor, bir de yorum yapıyor ve komik duruma düşüyor.

Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. 36 transfer yaptı, tesadüfen Şörtloth'u buldu. Onu da kaptırdı.

Harun Çelik (Yorumcu, Trabzonspor üyesi:) Şuan Lig'in en kötü oynayan takımı biziz diyeceğim, biz kötü bile oynamıyoruz yani kötü diyeceğimiz bir oyun da yok. Ucuz etin yahnisi bu kadar olur diyeceğim, yahni ucuz da değil, bu bozuk yahniye dünyanın da parasını ödedik. Süper Ligi 2. bitirip, kupada şampiyon olan takımı 1 yılda bu hale getirmeyi başarmak bence Nobel Edebiyat Ödülü vermeliler yönetime.



