Trabzonspor maçında 10 kurtarış yapan Doğan, gündem oldu
Kayserispor 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar Trabzonspor deplasmanında 10 kurtarış yaparak takımın kazandığı 1 puanda önemli paya sahip olurken gündem yarattı.
HES Kablo Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar (18), dün oynanan Trabzonspor deplasmanında 10 kurtarış yaparak takımın kazandığı 1 puanda önemli paya sahip oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un Romanyalı kalecisi Silviu Lung’un sezon başında sakatlanmasının ardından kale İsmail Çipe’ye emanet edildi. İsmail Çipe’nin de sakatlık yaşaması ile görevi devralan Doğan Alemdar 18 maçtır kaleyi koruyor. Genç futbolcu bu maçlarda kalesinde 23 gol gördü. Başarılı performansıyla takımın tecrübeli ismi Silviu Lung’u yedek bırakan Doğan, dün oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Trabzonspor maçında 10 başarılı kurtarışa imza attı. Genç eldivenin bu başarısı sosyal medyada gündem oldu.
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