Trabzonspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 57 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini Ankara'da verecek.
Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galip ayrılması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış da olacak.
Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Karadeniz ekibinde, Yusuf Sarı'nın sakatlığı bulunuyor.
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