Trabzonspor'da bir ayrılık daha
Trabzonspor, Portekizli sağ beki Joao Pereira ile yollarını ayırıyor. Trabzonspor formasını 122 kez giyen 36 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor yönetimiyle yapacağı son görüşmeden sonra bordo mavili kulüpten ayırlacak.
Ocak 2017'de kadroya katılan ve 3 kez gol sevinci yaşayan 19 da asist yapan Pereira, Sporting CP'den 300 bin Euro'ya transfer olduğu bordo mavili forma atından kaptanlık da yaparken toplamda da 122 maça çıktı.
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş
Video Haberler
- Korkunç cinayet anı! 3 el ateş edildi
- Kalyon işçilerine bozuk ve böcekli yemek!
- Pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar
- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
- Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor
- Sürpriz evlilik teklifi hüsranla bitti
- Servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- Akar'ın Irak ziyaretinde dikkat çekici kare
- Bahçeli'nin danışmanından Ayşenur Aslan'a sözlü saldırı
- Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
- TBMM Başkanı Şentop eleştirileri kabul etti
- Yoğun kar yağışı ve fırtınaya dikkat!
- TWF Başkanı, Avrupa’ya paralel federasyon kurmuş