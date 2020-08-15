Trabzonspor'da Trondsen ve Plaza'ya sağlık kontrolü
Trabzonspor'un yeni transferleri Anders Trondsen ve Stiven Plaza sağlık kontrolünden geçti.
Trabzonspor'un yeni transferleri Anders Trondsen ve Stiven Plaza sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavililerde, 25 yaşındaki Norveçli orta saha Anders Trondsen ve 21 yaşındaki Ekvadorlu forvet Stiven Plaza, sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlayacak.
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