"Trabzonspor'un üzerine algı operasyonu var"

03 Haziran 2020 Çarşamba, 16:47

Trabzonspor’da sözleşmesi sona erecek Jose Sosa’nın takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, basın toplantısı kararı alındı ve 16:00’da kamera karşısına geçildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Jose Sosa kritik açıklamalarda bulundu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Takım olarak hiçbir sorunumuz yok, lige hazır durumdayız ve inşallah şampiyon olacağız. Yaklaşık ocak-şubat ayından bu yana Sosa sözleşmesini yeniliyor mu gibi haberler sürekli çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmek bilmiyor. Sosa ile sözleşme yenilemek istediğimizi ilettik. Sosa bizim için sadece bu takımın kaptanı değil, bizimle beraber bu takımın yükünü sırtına yükleyen, kulübün çok önemli parçası. Son 10 senenin en başarılı kadrosuna sahibiz ve birçok haber çıkıyor; bu haberlere ben yabancı değilim. Bu tip oyunları planlayanlar kadar benim yöneticiliğim var, çıkan transfer ve ayrılık haberleri takımımızın hedefinden sapmasına yönelik” dedi.

Sözleşmesi biten oyuncularla ilgili konuşan bordo mavililerin başkanı, “Sözleşmesi biten oyuncular için görüşmeler devam ediyor, hepsini sezon sonuna bırakalım, lig bitene kadar görüşmeyelim. Bu ve benzeri konular için konuşmayalım yönelik karar aldık, bu bizim Sosa’nın direkt kararı ve bize iletti. Takımımızın tamamına yönelik bir transfer operasyonu var ve bunların neden yapıldığını biliyoruz; bu duruma açıklık getirmek ve “bizim konsantrasyonumuzu bozamayacaklarını” beyan etmek için bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

“KİRLİ BİR KAMPANYA VAR”

Eleştirilere değinen Ağaoğlu, “Son bir hafta içerisinde Sosa’nın eşine yönelik bir kirli kampanya var, bunu şiddetle kınıyorum, lanetliyorum. Bir kadına, bir anneye karşı bu denli aşağılık şeylerin yapılmasını kınıyorum; gerekli hukuki işlemleri de başlattık. Sosa bizim değerli kaptanımız ve Trabzonspor’u da çok seviyor. Ailesi de bizim ailemiz” açıklamasını yaptı.

“HİÇBİR ZAMAN DÜŞMAN OLARAK GÖRMEDİK”

Kendilerine operasyon yapıldığını belirten Ahmet Ağaoğlu, “Şampiyonluk yolunda ilerlediğimiz süreçte bize karşı bir operasyon yapılacağını zaten biliyorduk ancak farklı odakların başlattığı algı operasyonuna bizim taraftarımızın kesinlikle aldanmaması gerekiyor. Taraftarımız, futbolcularımızı destekleme ve takımına sahip çıkma olgularının dışında başka hiçbir oluşumun içerisinde yer almamalı, bunu özellikle rica ediyorum. Takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı çevreleri ciddi şekilde rahatsız etmiştir, doğaldır. Biz hiçbir zaman için rakiplerimizi düşman olarak görmedik, her zaman rakip olarak gördük. Rakibin güçlü değilse elde ettiğiniz bir başarının da anlamı kalmaz. Rakiplerimize karşı her zaman saygılı davrandık ve bu ülkeye gelen her yabancı futbolcu da bizim misafirimizdir, aileleri bizim değerlimizdir” ifadelerine yer verdi.

Tepkilere devam eden Trabzonspor’un başkanı, “Önümüzdeki 8 hafta ve önümüzdeki yıllara yönelik takımımızın konsantrasyonunu bozmak amacıyla yapılan algılar ve bu sığlıkları oluşturan insanlar kendi sığlıklarında boğulacaktır. Biz dimdik ayaktayız, hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için son ana kadar mücadele edeceğiz ve hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz” dedi.

SOSA: “EN ÇOK SEVDİĞİMİZ ŞEYDEN MAHRUM KALDIK”

Ahmet Ağaoğlu’nun ardından söz alan Jose Sosa ise, “Başkanımız ile görüştük ve beraber aldığımız kararı birlikte açıklamamızın doğru olduğunu düşündük, bugün de bu basın toplantısını düzenledik. Taraftarımız rahat olsun ve kalan 8 haftada uzaktan da olsa bize destek olsun, bize sahip çıksın. Biz en çok sevdiğimiz şeyden mahrum kaldık, taraftarımız olmayacak ama kalan 8 haftada şampiyon olabilmek için çok iyi çalışıyoruz. Başkanımız ile konuştum, kararımı ilettim ve beni anlayışla da karşıladı; 8 hafta var ve bunu bekleyeceğiz. İlerisi için de başka görevlerde de olabilir” dedi.

Sözlerine devam eden Arjantinli yıldız, “Başkanımız beni anlayışla karşıladı. Burada çok mutluyum. Takıma nasıl yardımcı olabileceksem o şekilde devam etmek istiyorum. Saha içerisinde veya dışarıda, başkanımızın uygun göreceği pozisyonlarda devam etmek istediğimi ilettim. Ben Trabzonspor’da çok mutluyum. Kulübümüzü aile olarak görüyorum. Futbola konsantre olmak istiyorum. Ne eşime, ne de ailemden herhangi birine yapılan bir söylemin beni üzdüğünü söylemem gerekiyor. Buna izin vermeyeceğimi de. Kızlarım burada doğdu. Burada ne kadar mutlu olduğumu söylememe gerek yok” ifadelerini kullandı