Trakya Üniversitesi projesine TÜBİTAK desteği! Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-3

16 Temmuz 2021 Cuma, 14:01

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YABAŞ, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Arş. Gör. Dr. Mehpare SAKA ve Uzman Biyolog Mete Arslan KONAK tarafından hazırlanan ‘Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-3’ başlıklı proje, TÜBİTAK 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 2020/1 çağrı dönemi kapsamında destek almaya hak kazandı.

PROJEDE NELER YAPILACAK?

Proje kapsamında, 1-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet veya özel kurumlarda görev yapan biyoloji öğretmenlerine yönelik güncel biyoteknoloji eğitim ve uygulama etkinlikleri düzenleneceği kaydedildi.

Bu sayede, Biyoloji öğretmenlerine biyoteknoloji konusunda müfredatla ilişkili somut, işlevsel ve uygulamalı öğretim yöntemlerinin kazandırılması vasıtası ile genç neslin bu teknolojiyi ve çıktılarını doğru anlamaları, öğrencilerin meslek seçimlerinde bilinçlendirilmeleri, dolayısıyla ülkemiz geleceğinin şekillenmesine katkı sağlanması amaçlandığı bildirildi. Ayrıca, katılımcıların biyoteknoloji okur-yazarlık seviyesinin arttırılması ve bu sayede toplumun özellikle de genç neslin bilgi kirliliğinden korunmasına da katkı sağlanması hedeflendiği ifade edildi.