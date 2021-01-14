Trump'ı engellemenin bedeli 51,2 milyar dolar
ABD’nin başkenti Washington'daki Capitol Hill'e yapılan saldırının ardından ABD başkanı Donald Trump'ın hesaplarını engelleyn Facebook ve Twitter’ın piyasa değeri 51,2 milyar dolar azaldı. En büyük kaybı 47,6 milyar dolar ile Facebook yaşarken Twitter 3,5 milyar dolar değer kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz hafta başkent Washington’da gerçekleşen Kongre baskını sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.
Capitol Hill’da gerçekleşen olaylardan sonra Başkan Donald Trump’ın olayları ateşlediğine yönelik alınan karar doğrultusunda Trump’a başkanlığı devredeceği 20 Ocak tarihine kadar erişim engeli getirmişti.
EN BÜYÜK ZARARI FACEBOOK GÖRDÜ
Erişim engelleri sonrasında sosyal medya şirketleri Facebook ve Twitter’ın piyasa değeri 51,2 milyar dolar azaldı.
Son iki işlem gününde toplam 51,2 milyar dolar kaybeden iki şirketten Facebook yüzde 4 değer kaybederek 47,6 milyar dolar, Twitter ise yüzde 2,2 değer kaybederek 3,5 milyar dolar değer kaybetti.
2021 DEVLERE YARAMADI
Facebook 2021’nin başından bu yana yüzde 8 azalarak 251,70 dolardan işlem görürken 13 gün içerisinde yaklaşık 100 milyar dolar değer kaybetti. Twitter ise Twitter, 2021 yılında yüzde 12 düşüş göstererek yaklaşık 18 milyar dolar değer kaybetti.
Analistler, Trump’ın engellemesine gösterilen reaksiyonun geçici olduğunu belirtirken bu durumun terse döneceklerini söyledi.
APPLE, GOOGLE VE AMAZON ARTTI
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Capitol Hill olaylarından sonra diğer teknoloji devleti Apple ve Google hisseleri “parler” uygulamasını mağazalarından kaldıracaklarını açıkladıktan sonra yükselirken Amazon hisseleri de parler uygulamasına karşı aldığı tavırla değerini yüzde 1,6 arttırdı.
-NTV
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
Video Haberler
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
- Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu
- Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar
- “Ofise geldiğimde yaşadığım şoku size anlatamam
- AKP'li meclis üyesinden 8 milyon liraya satılık ada
- Fazla tüketen hastanelik oluyor
- Yarışmacının ricasına gülerek karşılık verdi
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'