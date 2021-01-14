Trump'ı engellemenin bedeli 51,2 milyar dolar

14 Ocak 2021 Perşembe, 10:49

Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz hafta başkent Washington’da gerçekleşen Kongre baskını sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.

Capitol Hill’da gerçekleşen olaylardan sonra Başkan Donald Trump’ın olayları ateşlediğine yönelik alınan karar doğrultusunda Trump’a başkanlığı devredeceği 20 Ocak tarihine kadar erişim engeli getirmişti.

EN BÜYÜK ZARARI FACEBOOK GÖRDÜ

Erişim engelleri sonrasında sosyal medya şirketleri Facebook ve Twitter’ın piyasa değeri 51,2 milyar dolar azaldı.

Son iki işlem gününde toplam 51,2 milyar dolar kaybeden iki şirketten Facebook yüzde 4 değer kaybederek 47,6 milyar dolar, Twitter ise yüzde 2,2 değer kaybederek 3,5 milyar dolar değer kaybetti.

2021 DEVLERE YARAMADI

Facebook 2021’nin başından bu yana yüzde 8 azalarak 251,70 dolardan işlem görürken 13 gün içerisinde yaklaşık 100 milyar dolar değer kaybetti. Twitter ise Twitter, 2021 yılında yüzde 12 düşüş göstererek yaklaşık 18 milyar dolar değer kaybetti.

Analistler, Trump’ın engellemesine gösterilen reaksiyonun geçici olduğunu belirtirken bu durumun terse döneceklerini söyledi.

APPLE, GOOGLE VE AMAZON ARTTI

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Capitol Hill olaylarından sonra diğer teknoloji devleti Apple ve Google hisseleri “parler” uygulamasını mağazalarından kaldıracaklarını açıkladıktan sonra yükselirken Amazon hisseleri de parler uygulamasına karşı aldığı tavırla değerini yüzde 1,6 arttırdı.

-NTV