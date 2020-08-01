Trump'ın kızı, eşiyle olan yıllık kazançlarını açıkladı
Trump'ın kızı İvanka Trump, eşiyle birlikte yıllık 39 milyon dolar kazandıklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’ın, 2019 yılında 39 milyon dolar kazanç elde ettikleri açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın, 2019'da birlikte ve ayrı sahip oldukları şirketlerden 36,2 milyon dolar ila 157 milyon dolar arasında kazandığı açıklandı.
Video Haberler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi
- İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Kaçan kurbanlığa böyle seslendi: Gel kurban olduğum
- Camide uyuyan adamın parasının çalınması kamerada