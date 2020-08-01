Trump'ın kızı, eşiyle olan yıllık kazançlarını açıkladı

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 18:43

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner’ın, 2019 yılında 39 milyon dolar kazanç elde ettikleri açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın, 2019'da birlikte ve ayrı sahip oldukları şirketlerden 36,2 milyon dolar ila 157 milyon dolar arasında kazandığı açıklandı.