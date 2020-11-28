Trump'tan Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin yorumsuz paylaşım
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin haberleri paylaştı.
Başkanlığı döneminde İran'la sık sık karşı karşıya gelen ABD Başkanı Trump, Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin tweet paylaşması dikkati çekti.
Trump'ın, İsrailli gazeteci Yossi Melman'ın hem İbranice hem de İngilizce olarak şu mesajlarını paylaştı:
İran'dan gelen haberlere göre Muhsin Fahrizade, Tahran'ın doğusundaki Damavend'de suikast sonucu öldürüldü. İran'ın gizli nükleer programının başındaki isimdi ve Mossad tarafından yıllardır aranıyordu. Onun ölümü, psikolojik ve mesleki açıdan İran için büyük bir darbedir.
İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.
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