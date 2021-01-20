Trump’tan giderayak Venezüella kararı
Venezüellalıların ülkeden sınır dışı edilmesini 18 aylığına erteleyen başkanlık kararnamesi Donald Trump tarafından imzalandı. Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ham petrol ihracatına yardım ettiği gerekçesiyle 3 kişi, 14 kuruluş ve 6 geminin yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Donald Trump, görevinin son gününde imzaladığı kararnameyle ABD'deki 145 binden fazla Venezüellalının ülkelerine gönderilmesini 1,5 yıl erteledi.
Başkanlığı süresince uyguladığı göçmen karşıtı uygulamalara tezat bir karar vererek dikkati çeken Trump, kararnameye gerekçe olarak Venezüella 'da ulusal güvenlik tehdidini oluşturan "kötüleşen koşulları" gösterdi.
Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı da ABD teknolojisinin Çin, Küba, Rusya ve Venezüella gibi ülkelerin askeri istihbaratında kullanımını yasaklayan önlemi duyurdu.
VENEZÜELLA'YA AİT 14 KURULUŞA YAPTIRIM KARARI
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), Maduro'nun ham petrol ihracatına yardım ettiği gerekçesiyle 3 kişi, 14 kuruluş ve 6 geminin yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Yaptırım listesine alınanların ABD’deki varlıklarının dondurulacağı, bu kuruluşların hisselerinin yüzde 50’den fazla olduğu ABD merkezli şirketlerin de bloke edileceği belirtildi.
Söz konusu kuruluşların, Amerikan vatandaşlarıyla veya ABD içinde anlaşma yapması da yasaklandı.
Yaptırım listesine alınan kişi, işletme ve gemilerin, Maduro adına gıda ithalatından ham petrol ihracatına kadar birçok işte paravan kişi olduğu iddia edilen Kolombiyalı iş adamı Alex Saab ile bağlantılı olduğu öğrenildi.
Saab, Haziran 2020'den bu yana ABD'nin hakkındaki arama kararı nedeniyle tutuklu bulunduğu Afrika ülkesi Yeşil Burun Adaları'nda yaşıyor.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Yasa dışı Maduro rejiminin, ABD yaptırımlarını atlatmasına yardım edenler, Venezüella’yı tüketen yolsuzluğa katkıda bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.
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