Trump'tan yeni seçim iddiası: Sonucu aylarca bilemeyeceğiz

26 Eylül 2020 Cumartesi, 10:44

Pek çok ankette Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde kaldığı gösterilen Donald Trump, seçimlerle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Trump posta yoluyla oy verme işlemleriyle ilgili Virginia’daki mitinginde konuştu. Başkan Trump kazanıp kaybettiğini postaların gelmesini bekleyerek değil çabucak öğrenmeyi tercih edeceğini söylerken, “Televizyonu açıp ‘Ve kazanan…’ şeklinde olmasını seviyorum. Aylarca sonuçları öğrenemeyebiliriz. O gece bir kazanan olduğunu duymanız çok düşük ihtimal. Ben önde giderken onlara sürekli oylar gelebilir. Çünkü geç geleceğini söyleyip duruyorlar” dedi.

SEÇİMLER ERTELENSİN DEMİŞTİ

Koronavirüs nedeniyle posta yoluyla oy verme işleminin artması beklenirken, Trump söz konusu yöntemin pek çok soruna yol açabileceğini savunuyor. Oylamaya hile karışacağını söyleyen Trump, 2020'nin en isabetsiz sonuçlara yol açacağını öne sürerek seçimlerin ertelenmesini dahi istemişti.

'İKİ KEZ OY KULLANIN'

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde kendisini destekleyen seçmenleri iki kez oy vermeye çağırmıştı. Posta yoluyla oy kullanmanın seçimde hileye yol açacağına gönderme yapan Trump, oyunu gönderenlerin bir kez de sandığa gitmelerini istedi.

North Carolina’daki mitinginde bu fikri ortaya atan Trump, “Oylarını göndersinler ve sonra sandığa gitsinler. Eğer sistemleri dedikleri kadar iyiyse oy kullanamayacaklar. Eğer çizelgede görünmüyorlarsa oy kullanabilirler” dedi.