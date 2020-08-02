TSK’de 600 civarında albayın emekliye sevk edildiği ortaya çıktı

02 Ağustos 2020 Pazar, 09:08

Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da, aralarında kurmayların da bulunduğu 600 albay emekliye sevk edildi. Son yıllarda albayların en çok emekliye sevk edildiği şura sonucu, kurmay albay sayısında önemli azalma oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albaylar daha önce 31 yıl görev yaparken, bu süre 29 yıla indirildi. 29 yılını dolduranlar arasından, istenilenlerle çalışılmaya devam edilirken “İhtiyaç olmadığı” gerekçesiyle diğer albaylar emekliye sevk edilebiliniyor.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan ve TSK'deki gelişmeleri yakından izleyen emekli bazı askerler, TSK'de kurmay subayın yok denecek kadar azaldığına dikkat çekti. Fethullahçılar etkin oldukları dönemde kendilerinden olan subayları kurmay yaparken, 15 Temmuz'dan sonra bunların TSK'dan ilişiğinin kesilmesi üzerine kurmay subay sayısı da azaldı.

Sayının azalmasına rağmen kurmay albayların re'sen emekliye sevk edilmeleri emekli askerlerce yadırgadı. TSK bir çok alanda mücadele ederken deneyimli askerlerin ayrılmasının sorun yaratabileceği belirtildi. Askeri Şura'nın uygun bulduğu 294 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı.

TSK'de albaylar 60 yaşına kadar görev alabiliyor.

ÇIRAY'DAN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ise şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerimiz birkaç sahada görev yapıyor, çatışmalara giriyor, stratejik taktik tutumlar izliyor. Böyle bir ortamda FETÖ'cüler dışında, orduda büyük bir tecrübenin tasfiyesi ne kadar doğru? Bunu milletimizin takdirine sunuyorum."