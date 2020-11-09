Tsunaminin vurduğu Sığacık'ta tezgahlar yeniden kuruldu

09 Kasım 2020 Pazartesi, 10:40

Depremin hemen ardından Sığacık mahallesi sahilinde meydana gelen tsunami özellikle tarihi Kaleiçi’nde etkili oldu. İşyerlerini deniz suyu bastı, marinada yatlar battı. Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi’ne ait ekipler, Sığacık’ta tsunaminin etkilerini ortadan kaldırmak için ilk saatlerde müdahale etti ve hafta boyu çalıştı. Kısa süre içinde cadde ve sokaklar temizlenip belediye ekiplerince yıkandı. Altyapı hasarları da giderildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 2009’da açtığı, İzmirlilerin özellikle hafta sonlarında büyük ilgi gösterdiği Kaleiçi Üretici Pazarı’nda bugün yeniden tezgahlar kuruldu. Üreticiler ve Kaleiçi’nde yaşayan kadınlar ürünlerini pazara çıkardı. Seferihisarlılar ve İzmir’den gelenler alışveriş için yine üretici pazarını tercih etti.